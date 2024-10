Ieri pomeriggio, anche il comune di Sant’Antioco è stato interessato dalle forti piogge che avevano portato alla proclamazione di allerta gialla da parte della Protezione civile (scaduta alle 21 di ieri). Il maltempo non ha risparmiato neanche il porto e il lungomare Cristoforo Colombo, letteralmente travolti dall’acqua anche perché – complice il vento di libeccio – si è innalzato il livello della marea impedendo il normale deflusso dell’acqua.

«Ieri abbiamo assistito a un evento meteorologico eccezionale (65mm in poco più di un ora)», segnala il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, «che ha messo profondamente in luce alcune criticità strutturali di defluizione delle acque piovane che esistono, sono innegabili, e per le quali siamo al lavoro da tempo». Ma il primo cittadino fa notare come – vista la portata degli eventi di ieri – sarebbe stato difficile evitare disagi: «Per quanto in alcune zone del nostro centro cittadino, soprattutto nell’ingresso del paese, questi problemi siano particolarmente evidenti, di fronte a eventi atmosferici clamorosi come quello verificatosi ieri, anche le migliori infrastrutture probabilmente incontrerebbero difficoltà».

Locci fa notare come, in ogni caso, il Comune punta a risolvere alcuni problemi legati alla viabilità: «Per quanto riguarda l’accesso al paese, siamo al lavoro da tempo e stiamo cercando di farci finanziare l’opera dalla Regione Sardegna».

