Era diventato - a causa delle polemiche - l'incrocio della discordia, con i semafori spenti da oltre una settimana: questa mattina sono stati riparati e rimessi in funzione ma il Comune di Carbonia ha scoperto che, se il sistema era andato in tilt, tutto era dovuto al danneggiamento provocato da un camion che forse era finito addosso a una centralina.

Da stamattina tuttavia sono finiti i disagi nell'importante crocevia di piazza Repubblica, dove nei giorni scorsi si sono verificati due incidenti stradali, uno spettacolare, in parte dovuti all'imprudenza dei conducenti che comunque non hanno mantenuto condotte di guida corrette, dall'altro a un guasto al sistema semaforico. "È stato appurato - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni Piero Porcu - che il guasto in realtà sarebbe da addebitare non a un difetto tecnico ma a un danneggiamento: riteniamo che un mezzo pesante sia andato addosso all'impianto, e comunque ora l'incrocio è di nuovo regolato da semaforo ma auspichiamo che i conducenti mantengano sempre condotte di guida prudenti".

© Riproduzione riservata