Tamponamento in piazza Repubblica a Carbonia, traffico in tilt per un'automobile ribaltata al centro dell'incrocio.

Coinvolte nell'incidente una Dacia Sandero e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la medicalizzata che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia. Gli occupanti delle vetture coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi.

Le dinamiche dei fatti non sono ben chiare, all'origine dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza. Al momento del tamponamento il semaforo era lampeggiante.

I carabinieri hanno dovuto deviare il traffico per effettuare i rilievi del caso. Per liberare la strada è stato necessario ricorrere all'uso di un carro attrezzi.



