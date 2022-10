Scongiurata fino a gennaio la fermata della linea piombo della Portovesme srl.

È l' impegno che ha preso l' azienda durante la riunione di oggi con il Presidente Solinas e i sindacati a Villa Devoto.

La fabbrica manterrà l'attuale assetto produttivo fino al 31 gennaio 2023, in attesa di un provvedimento del Governo che possa calmierare i prezzi dell'energia ormai insostenibili.

Come conseguenza al congelamento della fermata, la cassa integrazione in scadenza è stata rinnovata per 392 lavoratori (a rotazione) e non è stata estesa anche alla linea Piombo.

