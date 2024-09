Offriva un’ampia gamma di servizi come massaggi, epilazione, manicure, docce e percorsi con vasche di oli essenziali, tutti pubblicizzati con volantini e online. Ma non aveva le autorizzazioni. Per questo i carabinieri del Nas hanno messo sotto sequestro un centro estetico che si trovava all’interno di un albergo di Portoscuso.

I sigilli sono stati messi su camere estetiche completamente attrezzate, per un valore commerciale di circa 160.000 euro, comprensivo di strutture, attrezzature e cosmetici. Per il responsabile è arrivata anche una pesante sanzione amministrativa.

Le indagini proseguono per ulteriori verifiche.

(Unioneonline/E.Fr.)

