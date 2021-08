Avrebbe presentato una richiesta per intervenire sui cartelloni pericolanti in via Santa Caterina ma il Comune di Carbonia non avrebbe mai risposto alla sua PEC datata dicembre 2019: “Ho regolarmente acquisito la concessione degli spazi pubblicitari nel 2019 - spiega Alessandro Puddu - 20 mesi fa ho scritto una PEC al Comune di Carbonia chiedendo di poter intervenire sui manufatti, non ho mai ricevuto risposta”.

La società gestita da Puddu avrebbe comunque già da tempo messo in sicurezza alle strutture con l'ausilio di grossi tasselli, ma i cartelloni avrebbero bisogno di ulteriori lavori di consolidamento: “Ci dicano come intervenire, siamo pronti a farlo il giorno stesso”.

