Cartellone pubblicitario pericolante a Carbonia, intervengono i vigili del fuoco per recintare la zona.

È bastato un post su Facebook di un cittadino che ha notato la pericolosità di un pesante cartellone pubblicitario grande 6 metri per 3 situato nella salita di via Santa Caterina, per far scattare la macchina d'intervento.

I vigili del fuoco, giunti sul posto unitamente ai vigili urbani, hanno verificato lo stato di instabilità del manufatto e hanno predisposto la chiusura di un tratto di marciapiede lato palazzo Ceva.

Ora sarà il titolare della concessione pubblicitaria a doversi occupare del ripristino della struttura instabile o il suo eventuale smantellamento.



