La parete di mattoni era già stata abbattuta a colpi di mazza e il varco era ormai facilmente accessibile, ma l’arrivo degli agenti è stato provvidenziale. I vigili urbani del Corpo della Polizia Locale di Carbonia sono riusciti a scongiurare l’occupazione abusiva di un locale di proprietà del Comune alla periferia sud della città.

L’alloggio era già stato sottoposto a custodia da parte dell’ufficio Politiche per la casa. Scatterà una denuncia: la polizia municipale, comandata da Andrea Usai, procederà a denunciare alla Procura della Repubblica la persona che ha tentato di prendere possesso illegalmente dell’appartamento. L’accusa è di occupazione abusiva di immobile di proprietà pubblica. La casa è stata sottoposta a sequestro.

Nell’alloggio viveva un anziano inquilino deceduto di recente, e l’ingresso era stato murato sia perché sono in corso le procedure per il riaffido dell’appartamento agli aventi diritto, sia perché c’erano stati già dei tentativi di occupazione illegittima. Naturalmente ora l’alloggio verrà assegnato a chi, in graduatoria, avrà diritto all’immobile.

