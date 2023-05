Un pericoloso incrocio da quasi una settimana con semaforo spento e una mancata precedenza sono all'origine di un incidente stradale appena avvenuto fra via Asproni e via Mazzini a Carbonia e che solo per fortuna non ha avuto esiti importanti nell'impatto fra una Ford Focus condotto da un uomo di 60 anni e una Ford station wagon condotta da una ragazza di 24 e con a bordo una sua amica e tre bambini in tenera età, questa seconda vettura si è schiantata contro un muro di recinzione di un giardino.

La macchina è salita sopra il marciapiede nel momento in cui per fortuna in quel momento non transitava nessuno. L'uomo ha riportato contusioni al mento e alla fronte ma non è in condizioni preoccupanti. Nessuna conseguenza, se non un grosso spavento, per le due donne e i tre bambini che erano a bordo di 2, 3, 4 anni. Sul posto i vigili urbani.

A causare l'incidente è stata senza dubbio una mancata precedenza ma ha purtroppo agevolato il fatto che in questo incrocio molto insidioso, da diversi giorni è in tilt il semaforo: situazione che potrebbe trascinarsi a lungo dal momento che è necessario un pezzo di ricambio il cui reperimento non appare agevole.

