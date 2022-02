Si sono conclusi in anticipo i lavori lungo la Statale 126 Sud Occidentale Sarda nel tratto dal km 13 + 600 al km 14 + 800 che il 14 febbraio scorso era stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Da domani, 23 febbraio, verrà riaperto: 4 giorni prima dei tempi prospettati.

"Sebbene sia stato garantito l'accesso alla strada ai residenti, alle aziende presenti e ai loro clienti e titolari dei servizi – dice Stefano Mascia, assessore ai Lavori pubblici di Carbonia -, si è fatto il possibile per ridurre al massimo la tempistica ed evitare ulteriori disagi ai cittadini".

La ditta Olimpia Costruzioni ha completato la prima fase dei lavori di realizzazione del sovrappasso ciclopedonale che entrerà a far parte del percorso "Cammino minerario Santa Barbara". La seconda fase prevede il posizionamento della struttura metallica.

Il gruppo consiliare "Carbonia avanti” ha messo in atto un presidio proprio sulla Statale, all'altezza della rotonda di Is Gannaus, per denunciare lo stato di dissesto e abbandono della strada. "Ieri sera, a tal proposito, abbiamo anche inviato una lettera al prefetto – spiegano - per denunciare una situazione oramai divenuta insostenibile, al punto da mettere a serio rischio l'incolumità di ogni automobilista che transita in quella strada. Pretendiamo che l'Anas intervenga immediatamente e ripristini la strada statale 126 garantendo gli standard".

