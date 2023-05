I cittadini del domani, anche in tema di raccolta differenziata a tutela dell'ambiente, sono i piccoli scolari di oggi, già preparatissimi in materia e capaci di dare lezione agli adulti. Lo hanno dimostrato oggi a Carbonia gli studenti dell'istituto Satta partecipando in Comune all'iniziativa ecologica “Differenziamo in piazza”, organizzata dall’assessorato comunale all’Ambiente in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e la De Vizia, società che gestisce l’igiene urbana in città.

In piazza Roma si è svolto un flash mob con una dimostrazione pratica sulle modalità da attuare per una corretta differenziazione dei rifiuti. L’incontro è proseguito con una conferenza in sala consiliare sulla tutela dell’ambiente con la partecipazione di studenti, docenti e associazioni. Ed è stato distribuito, prevalentemente in formato digitale, materiale formativo sull’argomento.

«Abbiamo avviato un processo culturale - sottolinea l'assessore all'Ambiente Manolo Mureddu - perché non bisogna abbassare la guardia sulle percentuali di raccolta differenziata: lo esige l'ambiente prima di tutto ma raggiungere certi record significa anche incassare premialità».

In questo senso i bambini hanno mostrato una sensibilità per l'ambiente davvero straordinaria.

© Riproduzione riservata