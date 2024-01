Uno stuolo di progettisti, fra architetti, ingegneri, geometri, urbanisti e le imprese preposte all'intervento, si è dato appuntamento a Carbonia dinanzi alla ex centrale elettrica della Grande miniera di Serbariu, un edificio storico nato ancora prima della città quando prendeva forma il grande compendio minerario, per pianificare gli imminenti lavori di risanamento storico.

Sono infatti previsti 14 milioni di euro per una nuova massiccia campagna di ristrutturazione e sistemazione di una serie di edifici che hanno fatto la storia del compendio minerario. Fra cui spicca la ex centrale elettrica, uno stabile monumentale che si trova però purtroppo in condizioni completamente precarie.

Coordinati dall'amministrazione comunale, imprese e tecnici dovranno stabilire a questo punto il piano di lavoro. A giorni è previsto l'inizio degli interventi nella ex-lampisteria dove ha sede da tanti anni il Museo del carbone curato dal Centro Italiano cultura del carbone.

Entro un paio di mesi scatteranno poi gli interventi anche per il restauro integrale della grande ex centrale elettrica che, alimentata grazie al carbone, era negli anni della epopea mineraria un'infrastruttura fondamentale.

