Ancora una volta sono tornati in piazza associazioni, movimenti e Comitato No Rigassificatore a Portoscuso, in piazza Municipio.

«Siamo qui per impedire che a danno si aggiunga altro danno - ha detto Lidia Frailis, di Donne Ambiente Sardegna - il mare dovrebbe essere il futuro di questa cittadina, con la pesca e il turismo, non arrendiamoci all'idea del rigassificatore».

Diversi gli interventi durante l'assemblea. «Il nostro paese ha già dato tanto - ha detto Anselmo Loddo, agricoltore - buona parte del nostro territorio è occupato da industria e discariche. Adesso puntano al mare, dobbiamo mobilitarci».

La performance dell'artista Ornella D'Agostino durante l'assemblea (foto Pani)

Per il Comitato No Rigassificatore è già tempo di una nuova protesta, questa volta a Piombino. «C'è voglia di combattere uniti - dice Angelo Cremone, di Sardegna Pulita - in tutte le attività commerciali c'è appeso un cartello: "No Rigassificatore", il sindaco di Piombino parteciperà alle iniziative».

