«Una soluzione per tutti i lavoratori»: sulla vertenza dei 12 operatori portuali della Sardagru i sindacati chiedono una soluzione complessiva che tuteli tutti i lavoratori.

Nei primi giorni della prossima settimana si concluderà l'ultimo lavoro della Sardagru a Portovesme e i 12 operatori saranno licenziati. Nella commessa della Portovesme srl, per il carico e lo scarico nella banchina, subentrerà una nuova azienda, la Sir.

«Siamo certi che ci possa essere una soluzione per tutti i lavoratori, senza lasciare nessuno a terra in un territorio martoriato come il nostro che non può permettersi la perdita di nessun posto di lavoro», dicono Giancarlo Lampis (Filt Cgil), Simone Atzori ( Fit Cisl) e Enrico Vidili ( Uil Trasporti). Domani si terrà un incontro tra le organizzazioni sindacali e la Sir.

