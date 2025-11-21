Suicidio assistito, il Governo impugna la legge della SardegnaSecondo il CdM il provvedimento «esula dalle competenze statutarie»
Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Sardegna n.26 del 18/09/2025 sulle «procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito».
La decisione in quanto - si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi - «la legge, nella sua interezza esula in via assoluta dalle competenze regionali, eccedendo dalle competenze statutarie, e lede le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonchè il riparto di competenze in materia di tutela della salute, violando l'art.117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione».
(Unioneonline)