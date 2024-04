Dopo un weekend all’insegna dei primi bagni della stagione, la Sardegna ripone il costume da bagno nel cassetto e si prepara a rimettere cappotti e maglioni. Dopo giornate all’insegna di un’estate precoce sull’Isola è in arrivo un'ondata di maltempo con freddo, vento e pioggia.

Giù il termometro di 10 gradi, con temperature vicine allo zero nelle zone più alte del Nuorese: queste le previsioni per i prossimi giorni, a partire da domani. Come spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu «una depressione nord europea che si estende fino al mediterraneo centrale e alimentata da correnti nord occidentali determinerà spiccata instabilità sulla Sardegna. Avremo un crollo delle temperature anche di 8-10 gradi specie nel settore centro occidentale».

L'abbassamento delle temperature inizierà domani e proseguirà per tutta la settimana: si passerà dai 28-30 gradi di massime di oggi a 20-18 gradi. L'abbassamento delle temperature via via interesserà tutta l'Isola e sarà accompagnato dall'arrivo da nord ovest del maestrale che in media soffierà a circa 60-70 chilometri orari ma sarà forte sulle Bocche di Bonifacio con raffiche a 100 chilometri orari. «I mari saranno agitati o molto agitati - sottolineano gli esperti - con possibili mareggiate lungo le coste esposte». Il vento diminuirà da venerdì, con un conseguente arrivo delle piogge con precipitazioni diffuse dal settore settentrionale per poi estendersi a tutta la Sardegna. Situazione che perdurerà anche nel weekend, con temperature basse e vento persistente.

