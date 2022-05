La Sardegna punta a diventare il paradiso dei naturisti, la meta di chi ama vivere la nudità a stretto contatto con la natura tra sabbia e acqua di mare.

Al momento con tre spiagge autorizzate (Torre Bianca a Porto Ferro, nel Sassarese, Piscinas sud ad Arbus e Is Arenas-Is Benas a San Vero Milis), l’Isola è al secondo posto nella classifica nazionale dei litorali naturisti, alle spalle della Toscana che ne ha sei.

AUMENTANO LE CANDIDATURE

Ma l’interesse cresce e diversi comuni si candidano. A Muravera siamo già in dirittura d’arrivo, con un tratto di litorale di Feraxi. E da Santa Teresa Gallura a Teulada, da Bari Sardo a Sant’Anna Arresi, diverse mete si candidano per attrarre un mercato che nella sola Europa interessa 20 milioni di persone.

IL DISTRETTO DEL TURISMO NATURISTA

Anche per questo si punta a realizzare entro l’anno, con un protocollo d’intesa, il Distretto del Turismo Naturista e la Rete sarda.

“Un progetto operativo - spiegano Sergio Cossu e Giuseppe Ligios di Sardegna Naturista Anita - con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, operatori economici da presentare alla Regione nell'ambito del Programma Interreg Marittimo-Maritime per la programmazione 2020-2027”.

Così dunque si punta a far diventare la Sardegna una meta per chi ama stare a contatto della natura senza tessuti indosso.

“Le spiagge naturiste sono libere e aperte a tutti: niente recinti ma luoghi inclusivi nel rispetto delle diverse sensibilità e dell' ambiente, di se stessi e il prossimo”, sottolinea Giampietro Tentori, presidente nazionale di Anita. “Un turismo - aggiunge Ligios - che sposa cultura e natura con iniziative ed eventi, come il primo Festival sardo naturista tra teatro, danza e musica in programma per la penultima settimana di settembre in uno scenario particolarmente suggestivo come Ingurtosu, ad Arbus”.

IL SENTIERO NATURISTA

Anita sta anche lavorando alla realizzazione del primo sentiero naturista d’Italia: si pensa a Stintino, Nurra, Arbus, Santa Teresa Gallura.

(Unioneonline/L)

