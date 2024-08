Le Aziende sanitarie dell’Isola cercano specialisti. In Allergologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiochinesiterapia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie infettive, Medicina dello Sport, Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Reumatologia e Urologia.

Dal 1° settembre è possibile presentare domanda di disponibilità per gli incarichi: in tutto sono 120, per 1058 ore settimanali complessive.

Per la Asl di Sassari ci sono 2 incarichi; per quella della Gallura Gallura 8; a Nuoro 27 incarichi; nella Asl Ogliastra 10; Asl di Oristano 51; Asl Medio Campidano 16; Asl Sulcis 2 incarichi e Asl Cagliari 4.

I candidati dovranno comunicare la loro disponibilità entro il 15 settembre. Tutti i dettagli sul sito Ares Sardegna.

