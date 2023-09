Tre arresti e sette denunce sono il risultato dei controlli sul territorio – San Teodoro, Torpè, Dorgali, Orosei e Galtellì - da parte dei carabinieri della Compagnia carabinieri di Siniscola.

Nel mirino persone e veicoli ritenuti di interesse operativo e attività di contrasto alla diffusione degli stupefacenti.

In manette sono finiti tre uomini.

Un 42enne siniscolese che ha violato in più occasioni le prescrizioni relative all’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. È stato sorpreso in un bar del paese in tarda serata.

Un 28enne di Orosei è stato arrestato per violenza e minaccia nei confronti dei Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti nella sua casa di Galtellì dove il giovane, in escandescenza verosimilmente per abuso di alcol, stava picchiando la madre, minacciando e insultando i nonni e cercando di ferire suo fratello con un mattone e un coltello da cucina; alla vista delle divise, il 28enne avrebbe tentato con violenza di sottrarsi all’immobilizzazione necessaria per le prime cure mediche, provocando lievi lesioni a tre carabinieri; all’esito del giudizio di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Galtellì.

Infine a San Teodoro un cuoco di 52 anni originario del Cagliaritano è stato sorpreso con 610 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. È stato messo ai domiciliari.

Per quanto riguarda le denunce, a finire nei guai sono state 4 persone di età compresa fra i 37 e i 47 anni (compreso un medico argentino) per essere state individuate alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per loro anche il ritiro immediato della patente e il fermo amministrativo dei veicoli.

Un 28enne di San Teodoro è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, era in possesso di 97,94 g di marijuana. Stessa situazione per un 18enne di Torpè: dopo una perquisizione sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana. Per lui anche una denuncia per il porto ingiustificato di un coltello da 16,5 centimetri.

Un 44enne di Orosei è stato sorpreso con 108 grammi di marijuana.

8 sono invece gli assuntori di stupefacenti segnalati ai Prefetti competenti, un 40enne cagliaritano, un 19enne oroseino, una 17enne mantovana, un 34enne e un 29enne inglesi e un 47enne irlandese, individuati a San Teodoro e Orosei in possesso di modiche quantità di stupefacente per uso personale.

