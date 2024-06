Siccità nella bassa Gallura e Baronia: domani pomeriggio a Cagliari è in programma un vertice promosso dalla presidente della giunta Regionale Alessandra Todde.

Intorno a un tavolo siederanno i sindaci e le strutture tecniche dei Comuni interessati dalla grave crisi idrica, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale i presidenti di Abbanoa, dell'Ente Acque della Sardegna e dell'Autorità d' Ambito e ancora i competenti uffici regionali.

Si farà il punto della situazione sui lavori avviati e su quelli ancora da avviare per cercare di arginare i problemi causati dalla poca acqua a disposizione nell'invaso di Maccheronis.

Nei giorni scorsi, grazie anche a nuovi stanziamenti, sono stati decisi altri interventi e si vogliono conoscere i cronoprogrammi di realizzazione.

Non c'è più tempo da perdere: la situazione è sempre più problematica e la richiesta d'acqua aumenta con l'arrivo numeroso dei turisti e servono risposte immediate. L'incontro alle 16.30 in viale Trento.

