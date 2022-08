“Istituire nei territori dei Comuni di Pula, Domus de Maria, Villa San Pietro e Sarroch un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire una pronta e tempestiva risposta per la popolazione in tempi utili a effettuare il soccorso tecnico urgente di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”.

È la richiesta rivolta dalle organizzazioni sindacali del Comando del 115 di Cagliari al Ministero dell’Interno e ai sindaci dei Comuni interessati, alla luce dell’attività – solo stagionale – della base del 115 di Pula, “che ha consentito – spiegano i sindacati – di portare immediatamente aiuti alla popolazione in tempi utili al soccorso (i 20 minuti previsti a livello nazionale), in circa una trentina d’interventi operativi eseguiti in meno di un mese e mezzo”.

"Tali tempi – spiega la nota di CISL/FNS CONAPO UILPA Vigili del Fuoco CGIL/FP – normalmente sono impossibili da garantire in quanto la sede di competenza per il territorio è la sede Centrale del Comando di Cagliari, sita in Viale Marconi, a Cagliari”.

“A causa della conformazione idrogeologica del territorio, in più occasioni si sono verificati danneggiamenti e interruzioni della strada SS 195; alluvioni e smottamenti del terreno impedivano di raggiungere il territorio oltre il Comune di Capoterra, ostacolavano l’utilizzo del normale percorso e limitavano la possibilità di raggiungere in brevi tempi l’area industriale del Comune di Sarroch. Nella suddetta area industriale inoltre è presente la “Sarlux”, la più grande raffineria petrolifera d’Europa, e “Air liquide Italia” il centro di produzione e distribuzione del gas industriale della Sardegna. Sul territorio è presente anche uno dei più importanti Resort della Sardegna, spesso sede di manifestazioni, congressi e presentazioni aziendali da parte delle maggiori case automobilistiche mondiali.

Alla luce di tutto questo, concludono i sindacati, “il territorio e la popolazione necessitano di tempi di soccorso utili, come avviene per il resto d’Italia. Chiediamo quindi che vengano valutate, in collaborazione con i Comuni di Pula, Domus de Maria, Sarroch e Villa San Pietro, tutte le risorse sia logistiche che di personale per l’apertura di un distaccamento permanente nell’area”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata