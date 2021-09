Il primo giorno di scuola è ormai alle porte ma le nuove regole sul Green pass preoccupano docenti, personale Ata e genitori.

Secondo l’ultimo decreto approvato in cdm, chiunque metta piede in un istituto dovrà esibire il certificato verde, dunque vaccino o tampone negativo, anche i genitori che accompagnano magari i più piccoli.

Ai ragazzi di medie e superiori il pass non è richiesto, nemmeno ai diciottenni, mentre all'Università devono averlo anche loro. Obbligo anche per i dipendenti delle ditte esterne che si occupano di mense, pulizie e manutenzioni, con i controlli a carico dei datori di lavoro. E’ l’unico modo, spiegano dal governo, di evitare che un contagio paralizzi intere classi e si torni alla temuta didattica a distanza, che non piace a nessuno.

Massimo Depau, presidente del ramo sardo dell'Anp (Associazione nazionale presidi), sorride: "Da quando c'è la pandemia, i genitori devono lasciare i propri bimbi o ragazzi all'ingresso sulla strada: non possono entrare”. Dirigente scolastico dell'istituto tecnico professionale di Macomer (due sedi più l'azienda agraria), Depau non condivide le preoccupazioni nemmeno sui controlli all'ingresso, che secondo numerosi dirigenti “saranno lenti e causeranno assembramenti”, anche se il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, assicura che questo non avverrà.

Tutto è demandato alla piattaforma Sidi, che a quanto pare fornirà i nominativi di chi ogni giorno potrà entrare e chi no tra il personale. Una modalità che presumibilmente costringerà preside o delegato a iniziare a lavorare molto prima del proprio orario.

"Se il problema è questo – commenta Monica Ruggiu, dirigente scolastica del liceo classico Dettori di Cagliari – la piattaforma Sidi potrebbe fornire a fine mattinata la situazione dei Green pass del personale di ogni scuola prevista per la mattina seguente. Poi, se un dipendente si sottopone al tampone nel pomeriggio, l'indomani all'ingresso chiederà il controllo sull'app C-19. Inoltre, il dirigente scolastico può collegarsi al sistema prima degli ingressi e fornire al suo delegato al controllo i nomi di chi, quel giorno, non può entrare nella scuola: li leggerà su Sidi”.

"L'importante è che non si scaglioni fra le 8 e le 10 l'ingresso degli studenti – continua il presidente dell'Anp sarda, Depau – Non ci sono i mezzi pubblici per quegli orari, non si può costringere un ragazzo di Bitti ad attendere due ore buttato per strada a Nuoro di poter entrare nell'istituto”.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata