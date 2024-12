Almeno una decina di treni cancellati in Sardegna stamani.

Come preannunciato, dunque, non mancano i disagi ai viaggiatori nel giorno dello sciopero generale dei sindacati di base che per 24 ore (e nel rispetto delle fasce di garanzia) interessa i vari settori del trasporto. Matteo Salvini lo aveva precettato riducendolo a 4 ore, ma il Tar del Lazio ha sospeso l’ordinanza del ministro.

Non è alta l’adesione tra gli operatori del trasporto su gomma, anche se i dati sono ancora parziali. Quanto al Ctm, i numeri forniti da azienda e sindacato non coincidono: per l’Usb l’adesione si attesta al 30%, per l’azienda nella prima fascia mattutina era solo al 18%. Provvisorio anche il dato dell’Arst, l’azienda regionale: lo sciopero per ora ha riguardato circa il 10% del personale in turno questa mattina.

Non si sono registrati invece disagi né per i taxi a Cagliari né per i trasporti marittimi da e per la Sardegna e per le isole minori.

(Unioneonline)

