Ventidue migranti appena sbarcati sulle coste della Sardegna sono stati intercettati dai carabinieri tra sabato notte e domenica mattina.

Un gruppo di otto stranieri – uomini, adulti e di presunta nazionalità algerina – sono stati rintracciati dai militari della Stazione di Cortoghiana lungo via del Mare, a Porto Pino. Erano tutti in buone condizioni di salute. Il natante utilizzato per lo sbarco non è stato però rinvenuto.

A Domus de Maria i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato prima due migranti di presunta nazionalità tunisina, privi di documenti, sbarcati poco prima a Chia, con un'imbarcazione anche in questo caso non rinvenuta.

Quindi nella zona sono stati individuati altri 12 migranti, anch'essi di presunta nazionalità tunisina, tra cui un minore e una donna incinta.

Tutti sono stati accompagnati al Centro di Prima Accoglienza di Monastir.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata