Vandalismo e sabotaggio contro l’impresa impegnata nella riqualificazione di largo Monache Cappuccine a Sassari. Il sindaco Giuseppe Mascia parla di «pessimo segnale alla città» e aggiunge: «Qualcuno non vuole che la città migliori, progredisca, guardi avanti e sia restituita alla collettività».

Nelle ultime 48 ore l’impresa ha subito due atti di vandalismo e, nelle scorse settimane, è stata vittima di un furto. «I vandali hanno danneggiato i mezzi meccanici mettendo dello zucchero nella coppa dell’olio – riferisce il primo cittadino – causando un danno economico e un potenziale ritardo nei lavori».

Secondo le prime verifiche investigative si tratterebbe di una manomissione dei motori realizzata con la chiara intenzione di causare danni e di sabotare i lavori.

«Atti vergognosi ai danni di un privato che sta facendo il proprio lavoro e che sta impiegando uomini e mezzi per consentire di ultimare l’opera nei tempi previsti», denuncia il sindaco Giuseppe Mascia. «Ma quanto accaduto è anche un atto di ostilità nei confronti della nostra comunità – prosegue – evidentemente a qualcuno non piace l’idea che il centro storico possa risorgere e che da qui possa ripartire il rilancio di Sassari e di tutto il Nord Ovest Sardegna».

«Noi andremo avanti con i lavori - conclude - individuando con l’impresa, con la struttura amministrativa e con le forze dell’ordine le soluzioni più idonee per mettere il cantiere in sicurezza».

