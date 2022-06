Il ruolo dei giovani all'interno delle comunità locali e il loro rapporto con l’amministrazione locale è un elemento centrale per lo sviluppo dei piccoli paesi. Sono questi i presupposti che hanno dato vita a Ze-Noa, il progetto di attivismo giovanile promosso e finanziato dal Comune di Villanova Monteleone che ha coinvolto 25 giovani tra i 15 e i 30 anni che insieme hanno dato nuova vita alla Consulta Giovanile.

“I giovani che hanno partecipato hanno dimostrato che c'è una grande necessità di spazi di incontro e di ascolto delle necessità ma soprattutto dei desideri dei giovani e c’è un potenziale sociale collettivo enorme che deve essere sostenuto e accompagnato – dichiara Silvia Di Passio community manager e formatrice che ha guidato e coordinato il progetto – . Il Comune di Villanova Monteleone, scegliendo di sostenere questo progetto, ha scelto di investire sul futuro del proprio paese, scegliendo strumenti di partecipazione reale che aprono il dialogo tra amministrazione pubblica e giovani cittadini”.

Il progetto, i cui risultati saranno presentati il prossimo 12 giugno, ha previsto un percorso di rafforzamento di competenze per l’ideazione, l’organizzazione e la promozione di nuove iniziative, eventi e attività nel Comune di Villanova Monteleone.

L’Assessore ai servizi sociali Cosetta Sanna a nome dell’Amministrazione comunale, sottolinea come “nei piccoli centri afflitti dallo spopolamento coinvolgere i giovani in un progetto come Ze-Noa, ha tra i suoi obiettivi quello di svelare la realtà locale attraverso uno sguardo diverso e inedito, che possa indicare a noi tutti strategie e proposte innovative, costituendo una sfida e uno stimolo ai quali la non possiamo sottrarci”.

© Riproduzione riservata