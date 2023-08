Musica, sorprese e tanto divertimento per Zarro Night che torna in Sardegna e sceglie ancora l’Alguer Summer Festival. L’appuntamento è per sabato 5 agosto a partire dalle 22 all’anfiteatro Ivan Graziani al ritmo dei successi dance delle ultime decadi, remix esclusivi e produzioni originali, per una serata tutta da ballare in un’atmosfera da concerto. Quest’anno, inoltre, l’appuntamento con la Zarro Night assume un valore ancora più speciale. L’evento a ingresso gratuito è un omaggio alla città, ai suoi cittadini e ai numerosi turisti, ma anche occasione per supportare due diverse iniziative di solidarietà.

All’ingresso, infatti, sarà possibile fare una donazione volontaria il cui ricavato verrà devoluto in parte a sostegno dell’Associazione In ricordo di Marta, fondata dai genitori Gianpiero e Maria Luisa e tanti volontari, dopo la sua scomparsa lo scorso anno a causa di un neuroblastoma e, in parte, a favore di Fabian Lo Giudice, il sedicenne travolto sulla Sassari-Alghero che oggi affronta un difficile percorso di riabilitazione.

Evento a cura di Alghero Crazy Events e Shining Production, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Alghero.

















