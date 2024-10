Innovazione, scienza e tradizione in un convegno a Porto Conte Ricerche interamente dedicato alla pasta. Si terrà venerdì 25 ottobre la 26ma edizione del World Pasta Day, evento di rilevanza internazionale che riveste un significato particolarmente importante per l’Italia, riconosciuta a livello mondiale come patria della pasta, nonché primo produttore, consumatore ed esportatore globale di questo alimento simbolo della tradizione culinaria del Paese.

In occasione di questa ricorrenza, Porto Conte Ricerche organizza un convegno presso la sua sede di Alghero – Tramariglio, a partire dalle 9:30. L'evento offrirà una panoramica completa sulle prospettive di mercato, le ultime innovazioni tecnologiche nella produzione, i benefici per la salute e il benessere psicologico legati al consumo di pasta. Un confronto tra esperti di economia, tecnologia alimentare, nutrizione e neuroscienze, che permetterà di esplorare il futuro di un alimento che, pur affondando le radici nella tradizione, è in continua evoluzione.

Ad aprire il convegno sarà il dott. Pasquale Catzeddu, che illustrerà i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della pasta condotti da Porto Conte Ricerche. A seguire, interverranno alcuni esperti del settore:

• Prof. Pietro Pulina, docente di Economia e Marketing Agro-industriale presso l’Università degli Studi di Sassari;

• Dott. Alessio Marchesani, tecnologo alimentare presso FAVA S.p.A., azienda leader nella produzione di impianti per la pasta;

• Prof.ssa Alessandra Marti, docente di Tecnologia e Qualità degli Alimenti all’Università degli Studi di Milano;

• Prof.ssa Daniela Martini, docente di Nutrizione delle Collettività all’Università degli Studi di Milano;

• Dott.ssa Fiamma Rivetti, ricercatrice presso il Behavior and BrainLab IULM, Centro di Ricerca di Neuromarketing dell’Università IULM di Milano.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/AeEnNCiDMiodmQEAA.





