Due volte volte vincitore a Zagabria, la capitale della Croazia che dal 24 al 28 aprile ha ospitato la “World Dog Show”, l’esposizione cinofila riconosciuta dalla Fci-Federazione cinologica internazionale, organizzata ogni anno in un paese diverso.

Il protagonista è Vincenzo Mazzacane, appassionato di cani a Porto Torres dove cura l’allevamento “Old Passion’s Kennel”, ha conquistato due titoli mondiali nell’ambito della prestigiosa rassegna che ha visto in gara 25.000 cani iscritti da tutto il mondo.

Nella razza del Manchester Terrier entrambi i vincitori sono i cani di proprietà del kennel turritano. Una femmina chiamata Que, allevata da Mazzacane e già campionessa europea nel 2022, ha conquistato il titolo mondiale come miglior soggetto della razza in assoluto (Bob). Il titolo maschile come miglior soggetto di sesso opposto (Bos), invece, è andato a Sid, il cane di proprietà di Mazzacane ma allevato in Norvegia.

Una grande soddisfazione per l’allevatore turritano che ha raggiunto negli anni risultati eccellenti. Il valore cinotecnico mette in evidenza la corrispondenza di un cane con lo standard di razza ed il suo stato di forma e salute, ai fini del suo potenziale contributo al miglioramento della razza stessa.

