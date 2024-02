Sono 450 i dipendenti e i collaboratori della Asl di Sassari assunti nell’anno 2023 che negli scorsi giorni si sono incontrati per la seconda edizione del Welcome Day della Asl di Sassari. «Un momento di confronto interno all’Azienda in cui la Direzione intende dare il benvenuto ai nuovi lavoratori, perché è importante conoscersi e confrontarsi con le varie realtà interne ad un Azienda complessa come la nostra», le parole del direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, che ha voluto aprire il Welcome Day della Asl n. 1 che si è svolto al CineTeatro Astra di Sassari.

«Ma anche un momento di raffronto che ci consente di conoscere i vari percorsi professionali e affrontare e risolvere anche alcune situazioni individuali -ha aggiunto Sensi. «Stiamo puntando su dei progetti pilota inediti che partono proprio dalla nostra azienda: un obiettivo importante che se ciascuno di noi si impegna a portare avanti farà crescere l’azienda e il proprio bagaglio personale». Diverse le figure coinvolte: dai farmacisti agli assistenti amministrativi, dai collaboratori ai medici specialisti, dai tecnici di laboratorio ai veterinari, dalle ostetriche ai biologi, dai tecnici di radiologia a quello biomedico, dagli Oss agli infermieri. Interinali, dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, ma anche libero professionisti; molti sono giovanissimi, appena laureati, altri invece sono arrivati nella Asl n. 1 dopo un lungo percorso di studi e una carriera maturata in altre aziende.

