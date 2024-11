Dopo quattro anni a Nuoro, la “Rassegna Voci di Maggio” si trasferisce a Bonnanaro.

La 24esima edizione è stata presentata stamane da Gigi Sanna, leader degli Istentales, promotori dell'iniziativa, dal sindaco di Bonnanaro Giovanni Carta e dalla presidente della pro loco Tiziana Coialbu. La kermesse è in programma dal 26 al 29 dicembre in Piazza Cavour. Quattro giorni dedicati alla musica, alle tradizioni e ai sapori della Sardegna, con un programma ricco e variegato.

Sul palco saliranno fra gli altri, oltre agli Istentales, L'Equipe 84, Francesco Baccini, Shade, i Modena City Ramblers e ci sarà uno spettacolo dedicato agli anni 80.

Eventi collaterali le sagre del Cinghiale, della cordila e del vitello. Secondo Gigi Sanna «quello predisposto è un programma che raggiunge tutte le età e questo fa ben sperare nella riuscita della manifestazione, tornata ad essere itinerante».

Per il sindaco Giovanni Carta: «Bonnannaro accoglie questa iniziativa con grande orgoglio anche perché sarà un grande momento di festa ma anche, con eventi legati alla beneficenza, l'occasione per pensare a chi è in difficoltà''. Per la presidente della rinata pro loco Tiziana Coialbu «sarà anche l'occasione per muovere l'economia, non solo del paese ma del territorio».

© Riproduzione riservata