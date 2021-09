Il forte acquazzone che si è abbattuto nel pomeriggio su Alghero ha creato i soliti disagi, tra tombini saltati e strade trasformate in fiumi in piena.

Il sistema di raccolta delle acque bianche non è riuscito a far fronte alla furia del temporale, come dimostrano anche le fotografie postate sui social network che testimoniano la difficile situazione nel centro urbano e nella zona del lungomare. In via Kennedy, nei pressi di piazza Sulis, l'acqua zampillava dalla sede stradale come una fontana.

Il getto che creato rallentamenti al traffico e qualche pericolo per la circolazione. Allagamenti anche in via Lido. Qui l'acqua ha trovato sfogo verso la spiaggia, scavando una breccia sul muretto che delimita l'arenile dalla strada. Qualche lieve ritardo negli arrivi e nelle partenze dall'aeroporto Riviera del Corallo, anche se in linea di massima non si sono registrati gravi problemi e l'attività dello scalo si è svolta come da programma.

