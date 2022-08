Nella notte scorsa numerosi acquazzoni si sono riversati sulla costa nord della Sardegna. Particolarmente a Porto Torres, dove la pioggia ha creato diversi disagi nelle strade cittadine.

Autentiche piscine si sono formate soprattutto nei pressi del quartiere Villaggio Verde e a ridosso di Monte Agellu. In alcuni tratti, per diverse ore, era impossibile transitare con le autovetture, a causa dell’acqua troppo alta. Qualche ora dopo la situazione è tornata alla normalità.

Ma la preoccupazione generale, a seguito di una lunga e inconsueta siccità, è quella della formazione in atmosfera di bombe d'acqua, molto pericolose per i danni e gli smottamenti che creano nelle strade e nei terreni. Molto importante in queste settimane sarà la prevenzione e l'organizzazione di una macchina dei soccorsi preparata, già rodata ed efficiente per affrontare eventuali emergenze.

