Dopo i 205mila euro per la messa in sicurezza della ex discarica presente in località "Su Bullone" e i 200 mila euro per il miglioramento dell’accessibilità al sito e la messa in sicurezza dell’area della necropoli di Pubusattile, ora il Comune di Villanova Monteleone ha ottenuto 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del tratto di strada vicinale Monte Cuccu-Badde e' Pessighe.

«E’ un altro importante intervento di protezione civile per la viabilità rurale del territorio dell'Unione del Villanova», fa sapere in una nota l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Ligios. «Un’arteria di viabilità rurale importantissima per vari motivi: è il collegamento con la strada provinciale 105 Alghero-Bosa, che rende accessibile la nostra montagna a numerosi visitatori, la via di accesso per il nostro sito archeologico più importante Nuraghe Appiu, ma soprattutto viene transitata da molti utenti locali per recarsi alle proprie aziende. Tutto questo», è la chiusura dell’intervento, grazie all’ufficio tecnico del Unione dei Comuni «che è riuscito in pochissimo tempo a mettere a terra questa significativa opera importante per tutta la viabilità rurale dell’Unione».

