Il comune di Villanova Monteleone ha annunciato il ripristino della viabilità in via Nazionale, anche per quanto riguarda il passaggio dei pullman nella tratta per Alghero via Scala Piccada, con annesse fermate.

L’allarme era scattato ieri a causa del rigonfiamento del manto stradale, forse per le precipitazioni dei giorni scorsi, con il traffico degli autoveicoli che era stato deviato nelle vie Grazia Deledda e Balilla.

L'amministrazione comunale aveva annunciato che la viabilità sarebbe stata ripristinata quanto prima in totale sicurezza, dopo gli accertamenti da parte dell'Anas e dell'Ufficio tecnico.

Disagi anche a Oschiri dove, a causa delle forti piogge e grandinate, si sono verificate diverse situazioni critiche lungo le strade del centro abitato e in alcune abitazioni private.

«Gli operai comunali sono al lavoro per prestare soccorso ed eliminare le situazioni di pericolo. In determinati casi stanno intervenendo i vigili del fuoco» ha dichiarato il sindaco, Roberto Carta.

