Parte ufficialmente il ciclo di manifestazioni della Pro loco di Villanova Monteleone. Il primo evento si terrà il 13 e 14 maggio, nella splendida cornice del Nuraghe Appiu, con l'anteprima di Chenamos in Carrela.

La manifestazione è inclusa nel circuito Salude & Trigu promosso dalla Camera di Commercio di Sassari ed è patrocinata dal Comune di Villanova Monteleone. Un evento che si svolgerà tra boschi secolari e luoghi che raccontano una storia millenaria. Il folclore, la cultura, i mestieri, le attività sportive e la cucina.

Sabato 13 maggio, a partire dalle 15, ci sarà l'arrivo e la sistemazione dei camper “Aps camperisti Torres”. In programma anche le visite guidate al centro storico, al museo "Sa Domo Manna" e alle mostre allestite a "Su Palatu".

Domenica 14 maggio dalle 9.00, a Nuraghe Appiu, sono previste escursioni a piedi e in mountain bike e percorsi di trekking. Non mancheranno le visite guidate al sito archeologico e ai boschi circostanti. In agenda anche la presentazione del libro "E il vento liberò la luna" di Rita Nevia Cocco. Al costo di 15 euro sarà possibile degustare il vitello allo spiedo e i piatti tipici della tradizione.

Al pomeriggio, spazio musicale con le esibizioni del coro femminile Duennas di Villanova Monteleone, del coro de Iddanoa Monteleone e del gruppo folk Tradizioni Popolari Villanova Monteleone. In programma anche attività ludiche e sportive, oltre che la dimostrazione di mestieri tradizionali.

Sarà disponibile un bus-navetta che collegherà Villanova Monteleone a Nuraghe Appiu, che si trova a otto chilometri di distanza, sulla strada di Montresta.

