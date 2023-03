Nel diluvio di campi in erba sintetica che hanno colonizzato il nuovo calcio, i terreni di gioco in erba naturale, se tenuti bene, hanno aumentato il loro fascino. La splendida borgata di Villa Assunta (comune di Sassari), ubicata nei pressi del lago di Baratz, ad un tiro di schioppo da Alghero, dispone di uno splendido campo sportivo con un manto verde ben curato come un giardino. Ci gioca il Treselighes, compagine che milita attualmente in Prima Categoria. Ora sarà ancora più bello, grazie alla ripartizione dei fondi che il comune di Sassari ha elargito alla Municipalità della Nurra.

Nell'ultima annualità sono stati destinati 20mila euro proprio per il campo sportivo in erba naturale di Villa Assunta, che si aggiungono ai 25mila dell'annualità precedente. In tutto quindi 45mila euro.

«Serviranno anzitutto per la nuova recinzione - spiega Luca Salis, consigliere della municipalità e patron del Treselighes -. Questi lavori inizieranno a breve. Mentre i restanti fondi verranno utilizzati per la costruzione di una piccola tribuna. Quello di Villa Assunta diventerà quindi un piccolo impianto modello. Incastonato nel verde. Un luogo ideale dove fare sport sano, soprattutto a contatto con la natura».

