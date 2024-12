Si sta portando a compimento, ad opera del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, l’intervento di pulizia dell’alveo del fiume Badu ‘e Caprile, che attraversa il Comune di Viddalba.

«L'intervento, in fase di ultimazione, prevede la pulizia del letto del fiume che si sta liberando da tutta la vegetazione – spiega Giosuè Brundu, direttore generale dell’Ente - il ripristino delle piste di servizio per il monitoraggio dei punti critici, il risezionamento del canale centrale, ossia l’alveo di magra, un solco che consente il deflusso ordinato delle acque nei periodi di scarsi apporti pluviometrici e che mantiene l'alveo più ordinato, pulito e sicuro in caso di piene».

I lavori, per un importo di 160mila euro, sono stati affidati al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna dalla Regione Sardegna, tramite il Servizio del Genio Civile di Sassari. «Mettiamo in sicurezza l’abitato di Viddalba dal punto di vista idrogeologico in un’opera congiunta tra il nostro Consorzio e il Genio Civile che ci ha affidato i lavori – spiega invece Toni Stangoni, presidente del Consorzio -. Questo conferma la nostra centralità, come Consorzio di Bonifica ad essere enti attivi a favore della sicurezza idraulica del territorio. Mezzi e manodopera sono infatti impegnati non solo nella pulizia dell’alveo del fiume, ma anche nello strutturare una defluizione ragionata delle acque che garantisca che questo lavoro sia duraturo nel tempo. Sono interventi fondamentali di prevenzione – continua il presidente - e, visti i cambiamenti climatici in atto, ci pongono davanti alla certezza di aver svolto un’opera necessaria».

Il fiume Badu ‘e Caprile si estende nel tratto interessato dai lavori per oltre tre chilometri partendo dalla parte nord-ovest dell’abitato sino a convogliare sul fiume Coghinas a sud-est del paese.

