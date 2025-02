Il Comune di Porto Torres conferma l’adesione a La Rotta dei Fenici per l'anno 2025, una rete internazionale di valorizzazione culturale operante con diversi organismi internazionali di settore, che contribuisce a dare un valore aggiunto al territorio, sia per progettualità internazionali che per l’incremento di strategie nel campo dello sviluppo locale e del turismo culturale e innovativo.

La sottoscrizione comporta l’adesione all’itinerario culturale del Consiglio d’Europa proposto dall'associazione La Rotta Dei Fenici.

Uno strumento che consentirà di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio di inestimabile valore archeologico e culturale. Grazie a questa adesione, il Comune potrà in futuro concordare eventuali ulteriori azioni di collaborazione con La Rotta dei Fenici con provvedimenti da concordare, nell'ambito della programmazione strategica di interventi diretti, nonché per le progettualità regionali, nazionali ed internazionali che si intenderà esprimere.

