Una bella sorpresa per i turisti e e i residenti affacciati dal belvedere di Capo Caccia poter scorgere al largo le due navi scuola della Marina Militare veleggiare insieme: Amerigo Vespucci e Palinuro. Le splendide imbarcazioni si sono incrociate nell'Area marina protetta.

Ad entrare nella baia di Porto Conte, per omaggiare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ospite della foresteria dell’aeronautica militare, è stata solo la nave Palinuro che dovrebbe sostare in rada alcuni giorni. Mentre la Amerigo Vespucci ha cambiato rotta, allontanadosi dal Golfo di Alghero.

"Un evento straordinario - ha commentato il sindaco di Alghero Mario Conoci - come è straordinario avere ospite il presidente Mattarella. Ed è ovviamente per questo motivo che le due navi sono giunte in rada".

© Riproduzione riservata