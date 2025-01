Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha avviato l’iter per la predisposizione della variante generale del Piano regolatore territoriale che interessa gli agglomerati industriale di Porto Torres, Sassari-Truncu Reale e Alghero San Marco. Per portare avanti tale procedura, su delibera del consiglio di amministrazione, è stato previsto lo stanziamento di 320mila euro. Il Prt del Consorzio, che attualmente risulta superato, ha la funzione di definire la dimensione dei singoli lotti e le relative infrastrutture presenti nelle aree industriali. Le aree water front in prossimità del molo Asi sono occupate da fabbricati ormai dismessi. Pertanto si rende necessaria una revisione del Piano, in vista delle prospettive future e della programmazione strategica del Consorzio industriale che punta a sviluppare una economia legata al mare e alla cantieristica navale. La variante al Prt sarà programmata dal Settore Tecnico consortile con il supporto di figure professionali esterne, pertanto il direttore generale del Consorzio, Salvatore Demontis ha avviato la costituzione dell’Ufficio del Piano che sarà rappresentato da professionisti interni ed esterni allo scopo di redigere un documento che introduce una serie di correttivi all’evoluzione del territorio industriale. L’incarico professionale esterno per la pianificazione, è stato affidato all’ingegnere Giovanni Lorenzo Marras per un importo di circa 120mila euro.

