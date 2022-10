Anche i panni stesi vanno a ruba. Succede ad Alghero, in piena notte, quando nell’oscurità i vandali si scatenano e sottraggono gli indumenti stesi all’aperto e danneggiano il bene pubblico. Una panchina è stata divelta e abbandonata in piazza della Juharia, nella via Santa Barbara e via Ospedale, forse sono stati messi a segno alcuni furti di biancheria lasciata ad asciugare sui balconi.

I ladri hanno utilizzato la seduta posizionata sotto la finestra per poter facilmente raggiungere i fili e strappare pantaloni e magliette. “Vestiti costosi e comprati con tanti sacrifici” lamentano i proprietari, i quali hanno denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

Risale a qualche giorno fa la distruzione da parte di ignoti delle sedute in pietra in piazza Santo Erasmo. Una escalation di atti vandalici che non lascia tregua ai cittadini. “Ci pare abbastanza e non possiamo farcene carico solo noi residenti” sottolinea Alessandra Casu, presidente di Alguer Vella, il Comitato di quartiere del centro storico. “Chiediamo alle istituzioni di attivarsi con misure a breve e medio termine affinché il centro storico della città sia vivibile”.

