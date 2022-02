Vandali in azione a Platamona, la famosa località balneare di Sassari.

In via Oreste Pieroni (il sindaco sassarese che la “inventò” negli anni 50 ) ignoti hanno spaccato le vetrate dell'ex ristorante Ernesto, per decenni uno dei locali più famosi della costa nord della Sardegna, che da tempo il comune di Sassari intende dare in gestione. Ma non è il solo raid teppistico della zona che si compie in questi giorni.

"Ignoti recentemente hanno tentato di forzare il cancello della mia attività e mi risultano anche altri episodi simili. D'inverno Platamona è terra di nessuno. Bisognerebbe aumentare la sorveglianza", si lamenta un commerciante che opera nelle vicinanze.

Sempre in via Pieroni, nei pressi dell'incrocio della strada provinciale, un albero è stato abbattuto dal vento ed alcuni rami sono finiti in mezzo alla strada, creando una situazione di pericolo.

