Valledoria, una delle località turistiche più rinomate dell'Anglona, si prepara per la nona edizione del Rock n’ Beer, che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 agosto. L'evento porterà sul suo palco lungo 50 metri 15 band insieme alle oltre 40mila persone che hanno vissuto l’evento nell’ultima edizione.

Per l'assessore comunale al Turismo, Marco Mazzei, si tratta di «un momento importante nell’estate di Valledoria. Per tre giorni infatti, il nostro centro sarà letteralmente invaso da turisti e appassionati di musica provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Siamo convinti che per l’ennesima volta il Rock and beer si rivelerà un successo».

Una manifestazione che vedrà protagonista anche le specialità del territorio, il tutto accompagnato dalle esibizioni degli artisti di strada e numerosi intrattenimenti dedicati ai bambini.

«La nostra Camera di Commercio continua in questa estate caldissima a sostenere eventi di grande spessore e dedicati ad un pubblico eterogeneo – evidenzia Paolo Murenu - e questo fa la forza di Salude &Trigu: abbracciare tutto il nord Sardegna affiancando tutti i territori e valorizzando ciò che sono in grado di esprimere».

La manifestazione, organizzata dalla Aebv è sostenuta dal programma della Camera di Commercio di Sassari Salude&Trigu, dalla Regione Sardegna e dall’Amministrazione comunale di Valledoria.

© Riproduzione riservata