Ricco calendario di appuntamenti per le festività natalizie a Valledoria, un programma messo a punto dall’amministrazione comunale. Sabato prossimo entrano nel vivo gli eventi e le manifestazioni organizzate in occasione del Natale. Una serie di iniziative che hanno visto in prima fila il Comune insieme al Centro Commerciale Naturale di Valledoria e al Comitato di San Pietro.

Si inizia sabato 7 dicembre con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione del Villaggio di Natale allestito nei giardini del Comune di Valledoria, oltre a una serie di eventi dedicati ai più piccoli: il via a partire dalle 17.30. Il 14 sarà il momento organizzato dal CCN dedicato alla Notte bianca dalle 17 fino all’una del mattino. Divertimento assicurato per adulti e bambini con musica e numerose attrazioni. Spazio per lo street food organizzato in collaborazione con Ccn e Comitato di San Pietro.

Lunedì 16 sarà la volta dei suoni inconfondibili degli zampognari, che si esibiranno al centro di Valledoria dalle 16 alle 20. Sabato 21 a partire dalle 17.30 ancora attività legate al Natale, giochi, animazione, spettacoli per bambini e street food con contributo del Comitato di San Pietro. All’interno del villaggio di Natale, numerose attrazioni dedicate ai più piccoli come la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale di Babbo Natale, il Presepe e il Teatro di Natale.

Per arricchire l’offerta natalizia sono stati attivati, dalle 15 alle 18, una serie di laboratori dall’interessante funzione ludico-didattica e programmati per il 14, 15, 21 e 22 dicembre.

© Riproduzione riservata