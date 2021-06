A Valledoria incomincia a decollare la stagione turistica, dopo mesi di grande sofferenza per i commercianti e gli attori economici, a causa della ben nota pandemia. Il flusso dei visitatori, anche di quelli residenti nelle località limitrofe, è decisamente aumentato. Perciò nella cittadina l'Amministrazione comunale ha attivato (sino al 15 settembre) una zona disco di 30 minuti, che interesserà diverse arterie cittadine, come corso Europa (tra via IX Novembre e via Gramsci), via Caprera (sino al numero civico 15), via Aldo Moro (tra corso Europa e via Dettori).

"La zona disco potrà permettere ad un numero sempre maggiore di utenti la fruizione di beni e servizi prodotti dalla comunità di Valledoria, mediante la rotazione delle auto nei parcheggi presenti - fanno sapere dall'Amministrazione comunale - Auguriamo a tutto il settore economico e commerciale di Valledoria una piena ripresa, dopo mesi di sofferenza causata dall'emergenza sanitaria. I primi segnali sembrano per fortuna confortanti".

