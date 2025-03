Il Comune di Valledoria ha definito il progetto di fattibilità per l’intervento nel centro urbano e in particolare nelle aree pedonali lungo gli ingressi del centro compresi tra Corso Europa e Via Roma. Nell’ambito di questo programma il progetto prevede un importo di spesa pari a 330 mila euro, co-finanziato dall’amministrazione comunale e dal bando della Ras per la riqualificazione dei centri urbani.

Obiettivo dell’intervento è quello relativo alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi presenti all’asse viario principale di Valledoria che garantisca un adeguato standard di sicurezza agli utenti, una migliore uniformità dei materiali utilizzati ed un complessivo tema architettonico lungo corso Europa. E che interessano l'illuminazione pubblica, gli asfalti e il verde.

«Si tratta di un intervento che si è reso necessario dopo una attenta valutazione e analisi urbanistica – evidenzia il sindaco Marco Muretti- che prevederà non solo la ristrutturazione dei marciapiedi e della sede stradale ma anche l’inserimento di spazi destinati al verde. Per fornire funzionalità, sicurezza e curare anche l’estetica del centro di Valledoria».

I lavori che si stanno svolgendo sono in linea con il cronoprogramma in considerazione degli interventi programmati che prevederanno tra l'altro anche una omogeneizzazione dei materiali utilizzati al fine di rendere più organica la presentazione dell'opera in fase di esecuzione.

© Riproduzione riservata