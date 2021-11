In via Grazia Deledda, dove ha sede il nuovo hub di Sassari, prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid.

Da domani le somministrazioni delle terze dosi agli aventi diritto e le prime e le seconde per chi deve completare il ciclo vaccinale vengono eseguite nella nuova struttura, con ingresso da via Marghinotti, con gli stessi orari dell'hub Promocamera, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Chi era già prenotato per oggi è stato avvisato con un sms e riprenotato per ricevere il vaccino sabato 6 novembre, nel nuovo hub, secondo gli orari indicati negli sms.

Per evitare file eccessive è obbligatoria la prenotazione attraverso il sistema già usato in precedenza di Poste on line o negli ATM degli Uffici Postali o tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o mediante i portalettere.

(Unioneonline/s.s.)

