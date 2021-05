Usini non registra più contagi da coronavirus. Sono stati dichiarati guariti gli ultimi due cittadini che erano ancora positivi. L’altra buona notizia è che nel paese del Coros non ci sono neanche cittadini in quarantena.

Non può che essere soddisfatto il sindaco, Antonio Brundu: “Un dato importante, in parte previsto dall’andamento della nostra curva epidemiologica che, già poco più di un mese fa, ci aveva portato a festeggiare questo traguardo. Oggi, con questi numeri, ci apprestiamo ad entrare nella seconda settimana di zona gialla, prima di arrivare alla desiderata fasci bianca, simbolo di una ritrovata libertà”.

“Lo faremo gradatamente, nella certezza che il nostro essere Covid-Free è frutto dei tanti sacrifici di ciascuno di noi, delle nostre piccole rinunce, dei nostri comportamenti attenti e rispettosi - ha concluso il primo cittadino -. Memori sempre di essere un Comune che ha affrontato e vissuto una pandemia storica, con oltre 150 persone colpite dal virus e che, ancora per qualche tempo, porteranno i segni di una malattia importante”.

© Riproduzione riservata