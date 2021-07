Il sindaco di Usini, Antonio Brundu, aggiorna i suoi concittadini sui risultati dei 537 tamponi molecolari effettuati in paese due giorni fa ed esaminati dal laboratorio di Virologia dell’Aou di Sassari. Il risultato, scrive, è “di appena due persone positive al Covid, peraltro colpite in forma molto lieve”. In questi giorni, aggiunge, si è positivizzata un’altra persona che è già in quarantena.

Attualmente quindi sono 15 i positivi, 50 invece sono in quarantena e resta da chiarire quale sia la tipologia di variante.

Brundu spiega ancora: “Purtroppo, per quanto riguarda l’invio dei referti, alcuni problemi di carattere informatico stanno rallentando l’invio degli stessi. I tecnici dell’Ats stanno lavorando senza sosta per poter permettere a tutti di avere il proprio referto ma, certamente, la notizia importante è che i rimanenti 535 tamponi eseguiti sono assolutamente negativi. Si lavorerà anche oggi e domani per assicurare l’invio dei referti per tutti ed alcuni stanno arrivando proprio in queste ore… Salvo altri imprevisti, tutti dovremo averlo entro lunedì”.

Di conseguenza, “d’intesa con Ats, non è necessario al momento emettere ulteriori restrizioni. Saranno prorogate lunedì quelle attualmente in vigore e sarà monitorata di continuo la situazione epidemiologica”. Il sindaco invita tutti a tenere alta la guardia: “Purtroppo, e lo ribadisco, è un momento duro per tutti, me compreso, che sicuramente avevo immaginato e pensato un mese di luglio leggermente diverso. Però siamo ormai da oltre un anno in una situazione emergenziale e l’unica cosa che possiamo fare, come abbiamo fatto giovedì scorso, è quella di stare uniti e remare tutti nella stessa direzione”.

